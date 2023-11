Regresso de João Félix ao Benfica está fora de equação

O regresso de João Félix ao Benfica, na próxima temporada, está fora da equação dos encarnados. A garantia foi dada anão só por fonte das águias, como por elementos próximos do jogador e da Gestifute, depois de notícia que veio hoje a público sobre a possibilidade do internacional português vestir de encarnado em 2024/25, em face do momento de menor fulgor que atravessa.Na Luz, esse não é um cenário ponderado, até porque ainda nem sequer se atingiu o meio da época, faltando muitos meses para terminar 2023/24. Por outro lado, no próximo ano haverá Europeu, onde o jogador, sempre convocado por Roberto Martínez na fase de qualificação, participará, podendo despertar o interesse de clubes.De acordo com o jornal 'Marca', os responsáveis do At. Madrid estão preocupados com o 'eclipse' de Félix, de 24 anos, nos últimos jogos pelo Barcelona, ao qual está emprestado, temendo que isso leve os catalães a não desembolsar 70 milhões de euros no final da época para ficar com ele em definitivo.Sem espaço no At. Madrid, após cedência ao Chelsea, Félix acabou por rumar ao Barcelona no último verão. Ainda assim, comonoticiou, o Benfica manteve-se atento, avançando para a sua aquisição, por empréstimo, no final do mercado, se nenhum clube o contratasse. Mas essa possibilidade não está agora em cima da mesa, longe disso.