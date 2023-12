Relatório do árbitro omisso: Schjelderup nas mãos do Comité Disciplinar

Andreas Schjelderup está nas mãos do Comité Disciplinar da Dinamarca, ou melhor, dependente da interpretação daquele organismo, depois do polémico gesto diante do Aarhus, realizado a 26 de novembro, e que terminou com um nulo. Isto porque o relatório do árbitro é omisso, de acordo com informação da imprensa dinamarquesa.Lançado nos últimos 30 minutos desse encontro da liga dinamarquesa, o extremo emprestado pelo Benfica ao Nordsjaelland foi apanhado pelas imagens a fazer um gesto com a mão interpretado como se estivesse a dizer que o árbitro estava comprado. A verdade é que o juiz nada mencionou. Agora será o órgão disciplinar a decidir se há ou não matéria para castigá-lo.Contratado ao Nordsjaelland, em janeiro passado, a troco de 9 milhões de euros, mais 5 milhões em objetivos, Schjelderup regressou no último verão ao clube dinamarquês com o intuito de jogar, pois sentia que não seria opção regular no Benfica, em função da quantidade de extremos.Pelo Nordsjaelland, o norueguês já realizou 18 jogos, contando 1 golo e 5 assistências.