Renan Lodi quer voltar ao Brasil

O futuro de Lodi, lateral que foi associado ao Benfica, pode passar pelo regresso ao Brasil. De acordo com o jornal 'AS', o jogador não está no planos de Diego Simeone para a próxima temporada e, apesar de ter emblemas interessados na Europa, o defesa está tentado a prosseguir a carreira no Brasileirão.

Refira-se que Lodi, de 25 anos, tem contrato com o At. Madrid até 2026, mas na última temporada já foi cedido aos ingleses do Nottingham Forest. O internacional brasileiro foi utilizado em 32 partidas, tendo apontado um golo, mas o conjunto da Premier League não vai ficar com o jogador, que volta a ficar nas mãos do conjunto colchonero.

O nome de Lodi foi apontado aos encarnados, mas a imprensa espanhola dá conta que essa não é a prioridade do lateral, que está convocado para os compromissos da seleção brasileira, com a Guiné e o Senegal.