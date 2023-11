Renato Paiva sentiu a porta fechada no Benfica

Renato Paiva recordou que chegou a pensar que iria assumir o comando técnico do Benfica. “Enquanto estive na equipa B fui sondado por vários clubes portugueses, mas o presidente [Luís Filipe Vieira] não me deixou sair. Ele dizia sempre que eu seria o substituto de Bruno Lage no plantel principal”, escreveu o ex-técnico do Bahia num depoimento ao ‘The Coaches Voice’.

Contudo, as expetativas acabaram por não se confirmar. “Quando Bruno Lage saiu o clube optou pelo regresso de Jorge Jesus. Naquele momento senti que precisava seguir o meu caminho pois as portas do futebol profissional do Benfica pareciam fechadas para mim”, recordou Paiva, apontando “Renato Sanches, Rúben Dias, João Félix, Bernardo Silva, João Cancelo, Ederson e Gonçalo Ramos” como exemplos de jovens formados no Seixal.