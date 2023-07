Ricardo Araújo Pereira aprova Di María e deixa aviso a Schmidt: «Dois ou três dias de folga de cada vez»

Ricardo Araújo Pereira aprova a contratação de Di María. O humorista e conhecido benfiquista lembra que o nome do argentino "faz vibrar os adeptos". Aos microfones da SportTV analisou também a época do Benfica, pediu para que alguém diga a Roger Schmidt para não dar férias aos jogadores a meio da época e formulou um desejo para o futuro das águias."É preciso ver quanto custa e com que disposição vem", começou por dizer o humorista, a propósito da contratação do argentino. "Sou um adepto e é um nome que faz vibrar os adeptos. Lembramo-nos do que o Di María fez cá, do que foi fazendo depois de sair e temos esperança que, se a direção está a tomar esta opção, é porque vale a pena."Sobre a época, Ricardo Araújo Pereira explica que gostaria que a conquista do título tivesse sido mais tranquila. "O Roger Schmidt dá umas folgas, ele chamou folgas mas para mim uma semana de folgas são férias. Ao que me dizem, está cientificamente provado que o fim de três dias de folga a forma dos jogadores começa a decair. Uma vez que ele já tinha feito isso no PSV, que os jornalistas holandeses já tinham estranhado e assinalado como um ponto negativo, gostava que dissessem ao Roger Schmidt: 'olha, chega aqui, se calhar damos dois ou três dias de cada vez'."Depois, lembrou o sucedido no clube da Luz nos últimos anos: "Quando o João Félix saiu, por 120 milhões de euros, nos anos subsequentes o Benfica ganhou uma Supertaça. Ficámos 3 ou 4 anos sem ganhar. Não é o campeonato, foi zero! É a segunda época de Rui Costa na presidência, na época passada não correu tão bem. Houve o Meité e uma série de contatações, não me lembro agora quais, até porque fiz por esquecê-las. Esta época, fico satisfeito por aparentemente o percurso ser ascendente."A finalizar, Ricardo Araújo Pereira formulou um desejo: "Quero ganhar o campeonato em fevereiro, não quero comédias, quero a coisa mais aborrecida possível. Quero ganhar o campeonato por 10 anos seguidos."