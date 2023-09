Ristic emocionado no adeus ao Benfica: «Apaixonei-me pelo vosso incrível clube desde o primeiro dia»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Mihailo Ristic (@1risticmihailo)

Foi com um vídeo onde aparece sentado no balneário, agarrado a uma camisola do Benfica, que Ristic se despediu do Benfica. A acompanhar estas imagens, que mostravam alguma solidão, o sérvio deixou uma mensagem onde lamenta que este tenha sido o desfecho. E, pelos comentários que recebeu dos antigos companheiros, a ausência do jogador será sentida. "Mereces o melhor irmão. Sentiremos a tua falta. Diverte-te e sê feliz", escreveu Chiquinho.Mas vamos começar pela mensagem de Ristic nas redes sociais. "Caros Benfiquistas, é altura de dizer adeus. Não como imaginava, acredito que a nossa história podia ter sido bem diferente. Apaixonei-me pelo vosso incrível clube desde o primeiro dia e sinto um enorme orgulho por ter tido a oportunidade de vestir o manto sagrado. Vou ter saudades de tudo e vou levar-vos comigo no meu coração. Obrigado por tudo. Viva o Benfica", escreveu o defesa-esquerdo que irá representar o Celta de Vigo, tendo sido inundado de mensagens de apoio dos antigos companheiros."Boa-sorte, irmão", foram palavras partilhadas por Gonçalo Ramos, Samuel Soares e Tengstedt, enquanto Otamendi, António Silva, João Neves e Neres deixaram emojis de corações. Tiago Gouveia desejou " tudo do melhor" ao internacional sérvio e até Gilberto foi às redes sociais do jogador para o apelidar de "monstro sagrado".Também Pedro Barreiras, preparador-físico das águias, deixou umas palavras para Ristic: "O melhor para ti, grande homem. Sentiremos a tua falta", apontou.