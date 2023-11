Roger Schmidt admite culpa: «Fiz um trabalho muito mau hoje»

Roger Schmidt admitiu que correu "quase tudo mal" ao Benfica na derrota com a Real Sociedad (3-1), que ditou a eliminação dos encarnados na Liga dos Campeões ao cabo de apenas quatro jornadas. E fez 'mea culpa', puxando a responsabilidade para si."Quase tudo. Antes de mais, parabéns à Real Sociedad pela vitória, mas também pelo apuramento para a próxima fase da Liga dos Campeões. Mereceram. Se analisarmos o jogo de hoje, assim como os anteriores, não fomos suficientemente bons. Estamos fora da Liga dos Campeões. É muito desapontante. A intensidade com o adversário jogou, a intensidade, o foco, a união, a Real Sociedad foi melhor que nós em todos esses aspetos. O jogo já estava praticamente decidido ao intervalo. Estamos muito desapontados, eu em especial. Se a equipa não está preparada para um jogo deste nível, de nível de Champions, acaba por ser responsabilidade minha e temos de pensar sobre a nossa abordagem. Foi uma exibição muito desapontante", começou por dizer o treinador das águias."Jogámos muito mal na primeira parte. Sofrermos um golo tão cedo não foi bom para a confiança da equipa, mas também não podemos usar isso como desculpa para o que fizemos aqui hoje. Já mostrámos que conseguimos jogar a este nível, como fizemos o ano passado. Não jogámos com confiança. O adversário mostrou como isso pode fazer a diferença num jogo. Na minha opinião, não estávamos prontos para o jogo de hoje e se assim é a responsabilidade é minha. Tenho de preparar os jogadores nos aspetos táticos, no aspeto motivacional e ao olhar para o desempenho que tivemos hoje eu fiz um trabalho muito mau hoje.""Não, penso que a nossa abordagem tática não foi o motivo pelo qual perdemos o jogo de hoje. Correu bem nos dois últimos jogos, mas claro que hoje tivemos pela frente um adversário diferente, com outra qualidade individual, foi por isso que mudei antes dos 45 minutos. O Florentino tinha um cartão amarelo e precisávamos do João no meio-campo. Mas para mim não foi uma questão tática, mas sim o facto de não estarmos preparados e a grande diferença entre nós e eles nas coisas mais básicas do futebol.""Tu próprio podes responder a isso."