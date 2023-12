As férias de Di María e Otamendi, a continuidade de Arthur e o regresso de Neres: tudo o que foi dito por Roger Schmidt

há 19 min 13:11

Regresso de David Neres

Neres já regressou ao Seixal? Que importância ainda pode vir a ter esta temporada?



"Sim, está de regresso, posso confirmar isso. Está de volta aos treinos individuais, a fazer as últimas etapas da recuperação no relvado com programas individuais personalizados. Esperemos que em janeiro se possa juntar à equipa e que esteja pronto para jogar. Claro que quando estiver em boa forma, sabemos que tem capacidade para mudar o rumo de um jogo. Infelizmente teve alguns problemas relacionados com lesões no início da época, mas espero que fique 'como novo'. Está extremamente motivado, sei que vai voltar em boa forma. É um dos jogadores de topo do Benfica e estamos extremamente satisfeitos com ele".