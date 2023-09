Roger Schmidt: «Bah podia ter sido mais inteligente porque se caísse...»

Roger Schmidt sublinhou este sábado a importância de ter várias opções para a mesma posição e analisou, em concreto, a situação de Alexander Bah na lateral direita."A concorrência é sempre boa, mas ele tem. Há mais opções para o lugar. O Bah está em muito boa forma, está a jogar bem. Fez um erro no 0-1 com o Salzburgo. Podia ter sido mais inteligente porque se ele caísse haveria falta, mas manteve-se a pé. Falhou um pouco o passe para o guarda-redes. O Bah tem estado bem como esteve a equipa. Se não olharem para o resultado, conseguem ver como jogámos com menos um. Só é possível jogar este tipo de futebol a criar tantas chances e a não dar oportunidades ao adversário se todos os jogadores estiverem muito bem. No ataque fez bons cruzamentos, perdemos algumas chances. O Bah está em boa forma", afirmou na conferência de imprensa de lançamento do jogo com o Portimonense (amanhã, 18 horas).