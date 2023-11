Roger Schmidt confirmou este sábado que Kokçü, Bah, Bernard e Neres estão lesionados e não vão a jogo amanhã frente ao Sporting (20H30, no Estádio da Luz)."Estão todos fora", assumiu o técnico em conferência de imprensa.Questionado sobre as laterais do Benfica, o treinador dos encarnados sublinhou as diferenças para a época passada. "Com o Grimaldo perdemos um defesa muito experiente, bom ao nível mental, experiente em jogos grandes. Claro que era perfeito para o nosso estilo de jogo, a pensar para a frente, na pressão alta.... Os laterais são muito importantes, não só a defender como a atacar. O Bernad está lesionado, o David precisa de tempo para se adaptar a este estilo de jogo, o Bah está lesionado... Não é fácil substituir estes jogadores. Mas tentamos compensar com Aursnes, ele tem de ser muito flexível porque tem de estar em todo o lado. Felizmente, é um jogador com capacidade para fazer isso, acho que ele até gosta de jogar cada jogo numa posição diferente. Mas é precioso mais consistência naquelas posições. Os jogadores desenvolvem-se a jogar de três em três dias, mas às vezes no futebol passamos por estas fases, na época passada tínhamos uma equipa sempre com os mesmos quatro atrás, com menos lesões, só que perdemos alguns jogadores entretanto. Mas na Liga estamos a jogar bem, já temos muitos pontos, temos de nos focar nos jogadores que temos. Quem não está num nível top neste momento tem de entrar nesse nível porque precisamos de todos a jogar bem alto para lutar pelos títulos."