Roger Schmidt: «Conseguimos manter a tranquilidade e ter paciência»

Roger Schmidt analisou, este sábado, a vitória por 2-0 do Benfica sobre o Famalicão na 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, que permite às águias avançarem para a próxima ronda da competição."Acho que foi um jogo difícil, tal como esperávamos. O Famalicão é uma equipa muito boa, muito jovem e com muito talento, é preciso paciência. Especialmente quando não aproveitamos as oportunidades que criamos, acho que foi o caso na 1.ª parte. Perdemos algumas oportunidades e eles também mostraram que em transição são muito perigosos. Foi um jogo de Taça e, no final das contas, conseguimos manter a tranquilidade, ter paciência e acho que merecemos ganhar", começou por dizer, na 'flash' da Sport TV."O golo é sempre numa altura perfeita, independentemente de ser no fim ou no início. Acho que é importante não sofrer golos, é importante estarmos atentos na defesa e não darmos oportunidades ao adversário. Não sofremos golos e ganhámos. Acho que o 2.º golo e a expulsão resolveram o jogo"."Acho que na 1.ª parte o Famalicão também teve bons momentos, tal como nós. Nunca é fácil jogar estes encontros depois da paragem para as seleções, se cometemos um erro podemos ser eliminados, mas os jogadores mostraram uma boa atitude. Criámos muitas oportunidades, aproveitámos algumas, e o mais importante foi que ganhámos"."Não se sentiu bem no treino e ficou de fora hoje, mas esperamos que esteja de volta rapidamente".