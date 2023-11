Roger Schmidt dá quatro dias de folga e plantel do Benfica só treina na 6.ª feira

O plantel do Benfica só regressa aos treinos na próxima sexta-feira já que Roger Schmidt concedeu quatro dias de folga após o triunfo no dérbi e aproveitando nova pausa para os compromissos das seleções nacionais. O grupo de trabalho ficou reduzido dada a debandada dos internacionais, a saber: António Silva e João Neves (Portugal); Samuel Soares e Tomás Araújo (Portugal sub-21); Otamendi e Di María (Argentina); Trubin (Ucrânia); Jurásek (Rep. Checa), Musa (Croácia) e Aursnes (Noruega).À semelhança do que aconteceu nas outras paragens competitivas, os jogadores encarnados levam um plano detalhado de treino e nutrição, mantendo contacto diário com a estrutura do futebol profissional. O próximo jogo do Benfica está marcado para dia 25, frente ao Famalicão ou Camacha, na 4.ª eliminatória da Taça de Portugal.