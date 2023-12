Roger Schmidt e a situação de Di María: «Vamos aproveitar todos os treinos e jogos com ele...»

Roger Schmidt abordou este sábado, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo de amanhã com o Moreirense (18h00), a situação de Di María, assegurando que está muito satisfeito com o internacional argentino e que, no final da temporada, será o jogador a decidir se quer ficar ou rumar ao Rosario Central, clube com o qual, de acordo com a imprensa daquele país, já terá acordo verbal "Estamos preparados para tudo. É uma coisa que, quando o mercado está aberto, acontece nos bastidores. Estou muito satisfeito por ter o Di María connosco, gostei muito da sua decisão de ter vindo para cá. Em situações semelhantes, outros jogadores tomaram decisões diferentes, como a Arábia Saudita, que é algo diferente. Ele decidiu regressar a este clube e adorei que o tivesse feito. Claro que o conhecia muito bem, teve uma ótima carreira, mas fiquei muito surpreendido com a sua qualidade e mentalidade, é um jogador extraordinário, essencial e que precisou de algum tempo para recuperar a sua melhor forma. Estamos muito felizes por tê-lo connosco e vamos aproveitar todos os treinos e jogos com ele. Vamos ver se no final do ano está feliz o suficiente para ficar mais um ano no Benfica...", referiu o treinador alemão.