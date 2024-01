Roger Schmidt: «É bom sinal quando conseguimos ganhar jogos equilibrados como este»

Roger Schmidt mostrou-se satisfeito com o triunfo do Benfica diante do Sp. Braga , numa partida que diz ter sido muito bem disputada, mas que foi resolvida de uma forma muito 'fácil'."Marcámos 3 golos e eles 2 (risos). Não sei porquê, mas os jogos da Taça têm sempre uma histórial especial. Foi um jogo intenso, que foi mudando ao ritmo dos golos. Diante de uma boa equipa, sempre a procurar transições quando ganham bolas. Foi preciso procurar o momento certo para decidir. Eles marcaram o 2-2 num golo fantástico. Tivemos de ser decisivos nos momentos certos. Fizemos três grandes golos", declarou à RTP3."(risos) Para todas as equipas é possível. Claro que é possível. Todas as equipas igual. Todas as competições são um grande desafio para todas as equipas. Vamos ter de ser humildes a cada jogo. Sempre prontos, não faz sentido pensar nisso. Não podemos comparar épocas, há sempre mudanças, novos jogadores, momentos. Na minha opinião estamos à procura da melhor abordagem às situações para jogar bom futebol. É isso que procuramos"Depois, à, também abordou a partida:"Foi um jogo muito difícil. Hoje foi um jogo intenso. Tivemos problemas no início. Marcaram dois golos. Antes do intervalo mudámos o jogo, fomos capazes de mudar o jogo. Foi difícil de jogar, tivemos chances e eles também. Tivemos de esperar pelo momento certo para decidir. Marcámos um fantástico terceiro golo e, por isso, merecemos seguir em frente"."Todas as partidas são difíceis de ganhar. É bom sinal ganhar jogos equilibrados como este. Não é uma garantia, porque os próximos serão sempre difíceis. É importante manter humildade, saber que temos de lutar pelos pontos sempre, seja contra quem for. É esse o desafio para o fim de semana. Sabemos que somos uma boa equipa, mas temos de manter a concentração""Fizeram essa pergunta nas últimas três semanas (risos). Espero que continue assim. Como digo sempre, espero que os momentos melhores apareçam no futuro"