Roger Schmidt: «É impossível ganhar um dérbi de forma mais bonita do que esta»

Roger Schmidt era naturalmente um treinador feliz depois da vitória com reviravolta do Benfica diante do Sporting . Com dois golos nos descontos, o técnico alemão teve de sofrer, mas no final acabou por sair de sorriso no rosto, muito por culpa daquilo que diz ter sido uma crença que foi decisiva."Acho que é impossível ganhar um dérbi de forma mais bonita do que esta. Foi um jogo duro, ambas as equipas mostraram qualidade, intensidade. Para nós foi sofrer até final. Mesmo com o vermelho, tivemos de encontrar soluções, porque o Sporting defendeu bem e tínhamos de ter atenção ao contra-ataque. A solução foi acreditar até ao fim. Grande atitude, exibição e confiança. Mereceram muito ganhar. Não foi fácil a última semana, especialmente numa semana com a frustração de ter saído da Champions. Jogar um jogo como hoje, com esta história, muito respeito por eles", começou por elogiar, à BTV.O técnico do Benfica falou ainda de outras chaves para o triunfo. "Coração e alma, acreditar até ao último segundo. Lutar mesmo com problemas. Como disse, a diferença entre as equipas foi o golo [antes do intervalo]. Ambas as equipas mostraram bom futebol. No final, a mentalidade, para lá da tática e qualidade, é crucial".Agora como líder, o alemão só pensa numa coisa. "Agora é tempo de descansar. Tivemos um calendário muito duro. Mutios jogos fora - 3 jogos fora - e este dérbi em casa com o Sporting. Não é fácil. Agora precisamos de descansar. Vamos descansar com uma vitória. É fantástico, porque dá um bom 'feeling'".