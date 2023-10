Roger Schmidt: «Esquecemo-nos de decidir, de marcar mais do que um golo»

Roger Schmidt: «Adeptos foram fantásticos enquanto estivemos por cima do jogo» Roger Schmidt: «Adeptos foram fantásticos enquanto estivemos por cima do jogo»

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt lamentou o empate do Benfica diante do Casa Pia (1-1) , considerando na sua análise à BTV que falta ao conjunto da Luz uma maior eficácia para aproveitar as inúmeras chances que teve ao seu dispor."Frustração. Se virem o jogo percebem que temos de ganhar. Tivemos uma boa reação desde o início, a jogar bom futebol. Mas não foi fácil criar oportunidades, porque eles são bons a jogar com defesa muito baixa. Mas, mesmo assim, conseguimos encontrar várias soluções para criar oportunidades na primeira parte. O que nos esquecemos foi de decidir, marcar mais do que um golo, porque com apenas um golo o adversário continua no jogo. O futebol é assim, cometemos erros, não aproveitámos as chances que tivemos e é um empate. É frustrante, claro", começou por assumir, à BTV.Mas então, o que tem de mudar no Benfica? Schmidt dá a receita. "Temos de trabalhar. Acho que estamos a fazer coisas bem feitas. Mas para marcar golos, para ser direto na área, para encontrar o jogador certo, mostrar qualidade e marcar mais golos... é algo que temos de mostrar. Porque se precisamos tantas chances para decidir, não é bom, porque o futebol é assim, por vezes és punido por não aproveitar as chances que tens. Temos de trabalhar, melhorar individualmente e como equipa. É o que temos de fazer", acrescentou.