Roger Schmidt explica o que disse aos jogadores do Benfica ao intervalo

Roger Schmidt mostrou-se satisfeito pelo triunfo do Benfica diante do Rio Ave , num jogo no qual assume que o clube da Luz sentiu dificuldades para levar de vencida a formação vilacondense."[Uma vitória] Muito dura. Como disse na antevisão, o Rio Ave é uma boa equipa, agressiva, capaz de correr muito, disciplinada do ponto de vista tático. Quando não estás fresco, como nós não estivemos hoje, era normal sofrer e ser difícil ganhar. Mas é importante e temos de ganahr estes jogos. Ao intervalo falámos, dissemos que era preciso mais vontade, mentalidade de ir para cima. E, claro, precisamos de sorte no momento certo. Noutras partidas também a merecíamos", lembrou, à BTV.Sobre a estreia a marcar de Marcos Leonardo, o técnico congratulou o dianteiro. "Sabem como são os avançados, querem sempre marcar. Especialmente quando se estreiam num novo clube, num novo país, num novo continente... Estamos felizes, até porque foi um golo importante e decisivo. E foi um golo muito bom".