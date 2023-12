Roger Schmidt fala sobre António Silva e Neves e garante: «Ninguém se quer ir embora»

Roger Schmidt garantiu que António Silva e João Neves vão continuar no Benfica até final da época, confirmando desta forma a manchete do nosso jornal desta quinta-feira. Na antevisão à partida com o Famalicão, o técnico encarnado recordou os objetivos por conquistar e deixou uma garantia."Falo com eles todos os dias. Claro que temos grandes objetivos para o Benfica e claro que precisamos deles para isso. Ninguém se quer ir embora, não tenho qualquer dúvida acerca disso", disse o técnico alemão, que em seguida abordou ainda a situação em torno de Arthur Cabral, nomeadamente por conta do interesse do Marselha."O Arthur já cá esteve meio ano. Claro que o início não foi fácil, mas está a trabalhar arduamente nos treinos. O objetivo dele é ser um avançado de topo no Benfica e nós damos-lhe o apoio que ele precisa. Não há qualquer motivo para sair do clube, acabou de assinar durante alguns anos. Tem a qualidade, a mentalidade, e estamos a certificar-nos de que ele consegue jogar a bom nível no Benfica".