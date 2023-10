Roger Schmidt: «Foi 100% penálti. Não entendo como é que ninguém foi ver as imagens»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Roger Schmidt assumiu que a vitória do Inter Milão sobre o Benfica foi justa, mas deixou críticas à atuação do árbitro da partida, em especial por causa do penálti que terá ficado por marcar sobre David Neres.





"A primeira parte foi equilibrada. Tivemos boa posse, oportunidades, bons momentos na transição, mas não tomámos boas decisões. Depois tivemos um lance que era 100% penálti. Não é 50%. Não entendo como é que ninguém foi ver as imagens", atirou o técnico alemão, à DAZN."Na segunda parte, o Inter Milão pressionou, joga em casa, fizeram muitos cruzamentos, não são fáceis de defender. É isso que tens de esperar quando jogas aqui. Por vezes precisas de ter um bom guarda-redes, um pouco de sorte. Eles marcaram, tentámos tudo, mas a vitória foi merecida, pois tiveram mais chances. Mas como disse foi azar, porque tínhamos de ter tido um penálti...", reclamou.Questionado sobre a melhor segunda parte dos italianos, Schmidt vê isso como natural. "Tiveram chances claras, não fomos capazes de criar a mesma qualidade de chances. Mas é o que se pode esperar, especialmente com 0-0. Eles têm qualidade, todos viram isso, mas ainda assim foi azar, porque na primeira parte podíamos ter marcado".