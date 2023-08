Roger Schmidt: «Já estávamos desapontados por ganhar um ponto...»

Roger Schmidt analisou esta segunda-feira a derrota do Benfica com o Boavista (3-2), no Bessa, num jogo onde ambas as equipas acabaram reduzidas a dez jogadores, fruto das expulsões de Musa nas águias e Bruno Lourenço do lado axadrezado."Tivemos uma tarefa especial. Na 2.ª parte, tivemos o vermelho e depois o Boavista empatou nesse livre. Na minha opinião, os jogadores estiveram muito bem, acreditaram neles próprios mesmo com dez jogadores. Marcámos o segundo golo e acreditamos que podíamos ganhar. O futebol é assim, sofremos o penálti e depois tentámos tudo. Tivemos uma boa oportunidade pelo Neres. Já estávamos desapontados com um ponto e depois o Boavista marcou. Sofremos um contra-ataque com uma bola longa e eles marcaram, é o futebol. Os jogadores tentaram tudo para ganhar", começou por referir o técnico à Sport TV."Jogámos 60 minutos, a contar com a compensação, com menos um jogador. Claro que é uma situação diferente. Mesmo assim controlámos o jogo, jogar para a frente e marcar. O Boavista não teve grandes oportunidades. Parecia estar tudo bem, mas o resultado não nos foi favorável.""Mudar o sistema. Tivemos um jogo difícil na quarta-feira e tínhamos jogadores no meio-campo muito físicos pela frente.""Sim. Não estavam prontos para hoje, porque só treinaram dois dias com a equipa, mas agora temos mais uma semana para os integrar e perceberem o nosso estilo de jogo", concluiu.