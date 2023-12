Roger Schmidt justifica 'férias' de Di María: «Acho que merecia um boa pausa»

Um dos temas que mais tem dado que falar nos últimos dias no Benfica são as 'férias' concedidas aos argentinos Nicolás Otamendi e Ángel di María, algo que Roger Schmidt justificou esta quinta-feira na conferência de imprensa de antevisão ao jogo das águias com o Famalicão."Otamendi está fora e a decisão de dar algum descanso prolongado a Di María foi uma decisão que tomei, acho que tem feito muitos jogos não só aqui mas também pela seleção. Acho que merecia um boa pausa. Horário do jogo é difícil e exigente e achei por bem dar-lhe este descanso prolongado", disse o alemão, que abordou ainda a ausência de Tengstedt nas próximas partidas: "Lesionou-se ontem e vai estar fora amanhã e durante alguns jogos em janeiro. Temos que encontrar soluções, mas creio que continuamos com um plantel de elevada qualidade e com muitas opções".