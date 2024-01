Roger Schmidt: «Não é uma vergonha perder com o Estoril»

O Benfica foi esta quarta-feira eliminado pelo Estoril nos penáltis () nas meias-finais da Allianz Cup.Em declarações no final da partida, Roger Schmidt assumiu estar "desapontado" pelo resultado desta quarta-feira, uma vez que o Benfica tinha como objetivo alcançar a final e conquistar a competição, algo que já não acontece desde 2015/16."Estamos muito desapontados, queríamos chegar à final e ganhar, mas temos de aceitar que isto é o futebol. Tivemos várias oportunidades para ganhar o jogo, mas não fomos eficazes. Nos penáltis tudo pode acontecer, mas estamos desapontados", começou por dizer o técnico alemão das águias, aos microfones da Sport TV."São coisas que podem acontecer. O Estoril é uma equipa com jogadores rápidos, muito bons na transição, são intensos e esperávamos este tipo de futebol. Tivemos 10 grandes oportunidades, mas no final só marcámos um golo e esta acaba por ser a história do jogo.""Foi para o onze porque está num bom momento de forma. Temos tido alguns jogos em pouco tempo. É um jogador muito importante para nós. Tinha confiança para jogar de início, mas infelizmente também falhou algumas ocasiões.""Ainda não joguei nenhum jogo que não fosse importante para o Benfica. Não é uma vergonha perder com o Estoril, ainda para mais quando tens várias oportunidades. Os jogadores fizeram um grande jogo, mas há que dar os parabéns ao Estoril porque foram guerreiros. Desejo-lhes o melhor para a final", terminou.