Roger Schmidt não fala à RTP na 'flash' e não vai à conferência

Schmidt não gostou de pergunta de jornalista e atirou: «Provavelmente é do Sporting ou do FC Porto» Schmidt não gostou de pergunta de jornalista e atirou: «Provavelmente é do Sporting ou do FC Porto»

A carregar o vídeo ...

No final do encontro com o Famalicão, o Benfica recusou-se a falar à RTP, que a par da Sport TV transmitiu a vitória das águias, por 2-0 . Além disso, Roger Schmidt não compareceu na conferência de imprensa depois do encontro da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal.O treinador alemão apenas prestou declarações à Sport TV, na zona de entrevistas rápidas, onde também João Mário falou ao mesmo meio. Recorde-se que há cerca de duas semanas, depois da vitória no dérbi, Schmidt não gostou de uma pergunta feita por um jornalista da RTP, confrontando o profissional da estação pública sobre a sua preferência clubística, como pode ver no vídeo em baixo.