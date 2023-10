Roger Schmidt: «Não interessa como, interessa é que ganhámos»

Roger Schmidt analisou este sábado, na 'flash' da Sport TV, a vitória pela margem mínima do Benfica na Amoreira, frente ao Estoril (0-1) "É sempre o mesmo, se não aproveitamos as nossas oportunidades, temos de nos manter calmos, pacientes e acreditar até ao fim. Acho que o Estoril é muito melhor do que a posição que ocupa na tabela e mostraram isso hoje. Têm jogadores muito bons, são muito fortes em transições. Foi uma tarefa difícil. No final das contas não interessa como, interessa que ganhámos"."Estou sempre a pensar em tudo, mas acho que é preciso encontrar o timing certo. Acho que estávamos bem no jogo e não era preciso fazer alterações antes. Os jogadores que entraram estiveram bem, deram-nos energia"."Não posso explicar todas as mudanças que fiz. Temos três jogadores lesionados e, por isso, precisámos de mudar jogadores. Não posso explicar todas essas mudanças agora"."É bom ganhar o último jogo antes da paragem de seleções porque temos de viver com este resultado duas semanas. Perdemos o primeiro jogo na Liga e depois vencemos sete seguidos, isso é importante. Temos de aproveitar esta confiança e este sucesso para continuarmos a evoluir, ainda temos potencial para mais"."Acho que é uma coisa pequena".