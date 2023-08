Roger Schmidt: «Neres mudou o jogo»

Roger Schmidt considera que o Benfica poderia ter resolvido o jogo com o Estrela da Amadora mais cedo e que o triunfo (2-0) poderia ter sido mais expressivo. À BTV, elogiou ainda Neres e Tengstedt, que saltaram do banco para serem fundamentais"Podíamos ter tornado o jogo mais fácil, pois tivemos muitas ocasiões. O guarda-redes deles defendeu várias vezes e o Estrela tinha muitos jogadores atrás da linha da bola. Há que ser paciente nestes casos. Estou muito feliz com os jogadores, Samuel Soares esteve bem na baliza, as substituições resultaram, Neres deu duas assistências e mudou o jogo. E o Casper marcou o seu primeiro golo. Há motivos para estar satisfeito", começou por dizer o treinador encarnado."O primero golo é sempre importante, o jogo torna-se diferente. Quando se falha ocasiões o adversário ganha confiança. Podíamos ter marcado cinco ou seis. Mostrámos uma boa mentalidade e qualidade. Estou feliz. Em condições normais teríamos marcado mais, há jogos onde fazemos menos remates e marcamos cinco golos", concluiu Schmidt.