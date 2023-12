Roger Schmidt: «O Arthur foi o jogador perfeito para marcar um golo decisivo»

Satisfeito com a vitória do Benfica por 3-1 em casa do RB Salzburgo , Roger Schmidt assumiu que foi também importante para Arthur Cabral ter sido o autor do golo que decidiu definitivamente a partida na Áustria "Para as duas equipas era um jogo importante. Se não fôssemos bem sucedidos estávamos fora da Europa. Jogámos bem, criámos oportunidade na primeira parte, marcámos dois golos. Na segunda parte, logo no recomeço, tivemos duas chances para decidir. E, do nada, o Salzburgo, marcou o 2-1. Precisamos de muita paciência e mentalidade, porque criámos muitos momentos para marcar. Não fomos bem sucedidos. Acreditámos até ao fim e marcámos num fantástico momento de ataque. Merecíamos este golo e estar na Liga Europa", considerou o técnico, à DAZN.Questionado sobre o momento desse terceiro golo, marcado por Arthur, Schmidt assume que o brasileiro foi o "marcador perfeito". "Acho que foi uma semana especial para todos, para o Arthur também. Sabemos como é: veio para o Benfica, com motivação, mas se precisa de muito tempo para marcar... É muito importante ter marcado. Muito importante para a equipa e para o Benfica. O Arthur foi o jogador perfeito para marcar um golo decisivo", considerou.Em relação à importância desta vitória no que aí vem, o alemão assume que era importante ganhar aqui. "Cada vitória é importante, especialmente nestes jogos, que são como finais. Temos de mostrar qualidade e também mentalidade. Fizemos isso, criámos chances e hoje a única coisa que podemos corrigir foi não termos sido tão eficazes. Podíamos ter marcado mais do que 3 golos".E quanto à Liga Europa? Schmidt sorriu e referiu apenas: "Vamos ver. Estamos felizes por continuarmos no futebol internacional. A nossa ambição é sempre grande".