«Roger Schmidt perdeu o balneário»

ouviu conhecidos adeptos do Benfica após a derrota frente à Real Sociedad (0-1) , na 3.ª jornada do grupo D da Liga dos Campeões, um desaire em casa que deixa os encarnados com três derrotas em outras tantas rondas nesta edição da liga milionária. As águias estão agora a 7 pontos do 2.º lugar. Na próxima jornada, o Benfica necessita de vencer para continuar vivo em prova ou, noutra perspetiva, empatar e esperar que o Salzburgo derrote o Inter. Noutros cenários, ficará eliminado."Apetece-me dizer vergonhoso e patético em alemão, mas não sei falar a língua. Mau demais para ser verdade. A Champions é o algodão: não engana. Algo se passa com Schmidt e acho que este ano nem para a Liga Europa vamos.""Vi uma exibição sem chama da equipa do Benfica neste encontro da Champions. Acho que a Real Sociedad foi melhor o jogo todo e mereceu claramente a vitória. Em minha opinião, o Tiago Gouveia reclama mais minutos ao treinador.""Não temos meio-campo por falta de rotinas e há jogadores fora de forma. E tanto dinheiro e não se arranjou substituto para Gonçalo Ramos. Desconfio, pela atitude em certos momentos, que Schmidt perdeu o balneário. Vamos ver se o recupera."