Roger Schmidt: «Podemos aprender algumas coisas com este jogo»

Após a vitória do Benfica diante do Gil Vicente, Roger Schmidt destacou a justiça do triunfo das águias, mas lembrou que a equipa teve alguns momentos de desconcentração durante o encontro."Temos de respeitar sempre o adversário. 2-0 é sempre um resultado perigoso durante o jogo, com um golo o adversário volta ao jogo. Jogámos bem, merecemos marcar os dois golos e podíamos ter marcado mais. Foi complicado à frente da baliza, podíamos ter encontrado melhores soluções em algumas ocasiões. Vencemos, mas penso que tivemos alguns momentos de desconcentração e o Gil Vicente reagiu. Merecemos ganhar. Podemos aprender algumas coisas com este jogo", começou por referir o técnico dos encarnados à Sport TV."Normalmente no ano passado mostrámos boas exibições nestas situações, mas não concedemos tantos golos. Não fomos compactos como fomos em grande parte da época passada, temos de aprender com isso", acrescentou, abordando depois os golos sofridos neste encontro em dois dos principais lances de perigo dos gilistas."É o futebol. Tivemos muitos momentos em que não marcámos e não estivemos focados. No primeiro jogo com o Portimonense, o Gil Vicente marcou nos cinco remates que fiz. Às vezes temos oportunidades e temos de marcar", sustentou.