Roger Schmidt quebra o silêncio sobre a situação de João Victor

Roger Schmidt garante que o afastamento de João Victor "não é uma mensagem" para o restante plantel do Benfica e abordou a situação atual do central na equipa."Não, não é uma mensagem. Compreendo-o. Não jogou muito esta época e está desapontado. Por vezes não é fácil ser justo com todos os jogadores, mas não posso aceitar que isso seja algo que afete a motivação dos jogadores. Os jogadores precisam de ser profissionais e dar tudo nos treinos. Foi uma decisão minha e já falei com ele sobre isso. Conto com o João e com os outros jogadores", afirmou esta sexta-feira na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Estoril (amanhã, 20H30).Recorde-se que João Victor foi o único jogador do plantel dos encarnados a não viajar com a equipa para Milão esta semana, além do lesionado André Gomes. Segundoavançou em primeira mão, Roger Schmidt perdeu a paciência com o brasileiro durante o treino de sábado devido à sua falta de empenho em alguns exercícios. Depois de ser chamado à atenção pelo treinador, que lhe exigiu maior dinâmica e vontade na sessão, João Victor não mudou de atitude e o alemão mostrou-se implacável e mandou-o recolher mais cedo aos balneários.