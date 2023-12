Roger Schmidt: «Rafa está em boa forma, vai ter imensas oportunidades durante os jogos»

Roger Schmidt fez, este sábado, a antevisão ao jogo de domingo frente ao Sp. Braga, na Pedreira, marcado para as 20h30 e um dos assuntos foi a situação de Rafa."Na minha opinião, o Rafa está em boa forma. Vai ter imensas oportunidades durante os jogos e claro que alguém que tenha muitas oportunidades está a jogar bem. Isso também significa que estamos a ter um bom desempenho, é sempre um bom sinal quando criamos boas oportunidades, como o golo que marcámos na terça-feira. Não é coincidência, foi um golo de muita qualidade e que se consegue a jogar bom futebol. Nos últimos minutos criámos oportunidades. Claro que o Rafa gostaria de marcar mais golos porque se empenha muito, mas o seu estilo de jogo também é este. Creio que se ele pudesse ser ainda mais eficiente, marcava 30 golos por época, mas nem sempre consegue fazê-lo. Isso não tem a ver com o contrato, mas sim com as suas caraterísticas. Espero que continue a fazer o mesmo", disse.