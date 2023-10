Roger Schmidt resignado após derrota do Benfica: «É um problema de toda a equipa, não individual»

Os assobios dos adeptos do Benfica depois da derrota caseira com a Real Sociedad Os assobios dos adeptos do Benfica depois da derrota caseira com a Real Sociedad

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt era um homem resignado após a derrota do Benfica diante da Real Sociedad por 1-0 . À DAZN, o técnico encarnado assumiu o domínio dos bascos e mostrou-se sem resposta para a incapacidade das águias em faturar na Liga dos Campeões esta temporada."Jogámos contra uma boa equipa, em boa forma. Nós podemos ser uma boa equipa também, mas hoje como equipa - e individualmente - não estivemos ao nosso melhor nível. Precisávamos disso hoje. A Real Sociedad controlou e dominou o jogo, com e sem bola. Para nós foi difícil criar oportunidades. O que fizemos foi defender bem, eles não criaram muito. Com 1-0 foi difícil. Tentámos tudo, mas hoje o adversário foi melhor", começou por assumir.Mas, então, por que o Benfica não tem marcado? "É difícil. Estamos a ter dificuldades a criar. Temos qualidade, mas de momento não estamos a ser capazes de ganhar duelos, jogar as bolas certas, as decisivas. No final é um problema de toda a equipa, não individual. Não estamos conectados ao mais alto nível, como temos de estar nestes jogos para criar chances. Está a faltar-nos clareza, algo que conseguimos ter normalmente nestes momentos. Não estamos a conseguir ganhar em boas situações, também em pressão, algo que já fizemos muito melhor. Contra uma equipa bem organizada, a pressionar sempre. No fundo, o futebol é fácil quando o adversário ganha todos os duelos. Significa que está mais alerta, mais no jogo. É algo que temos de melhorar".Quanto à possibilidade de ainda seguir para os 'oitavos', Schmidt não quis alongar-se em comentários. "Não é o momento. Perdemos três jogos, ainda não marcamos. Agora temos de lidar com esta derrota e focar no sábado, com um jogo importante com o Casa Pia".Na CNN/Portugal, Schmidt foi questionado sobre a contestação no final do jogo, que disse compreender: "Percebo o que os adeptos esperavam de nós e que estejam desapontados. Somos todos Benfica, não estamos satisfeitos e temos de mostrar um futebol e atitude diferentes."