Roger Schmidt: «Tivemos muitos problemas para conseguirmos ligar o jogo»

Roger Schmidt analisou o triunfo () do Benfica em casa do Estrela da Amadora, a contar para a 19.ª jornada da Liga Betclic. Na zona de entrevistas rápidas, à Sport TV, o técnico alemão assumiu que a equipa não entrou bem no jogo, mas sublinhou que a vitória foi justa e que até poderia ter sido mais folgada, graças ao segundos 45 minutos."Sim. Penso que tivemos muitos problemas hoje para conseguirmos ligar o jogo, nos primeiros minutos. Criaram-nos dificuldades, foram muito bons nas transições e perdemos muitas bolas facilmente. Estávamos estáticos com a posse de bola. Depois, nos últimos 55 minutos estivemos bem. Criámos muitos boas oportunidades para marcar, podíamos talvez ter marcado mais um ou dois. No final acho que foi uma boa vitória, com início difícil, mas merecemos.""O plano é jogar muito bem 90 minutos. Não queremos ter um início assim. Mas temos de aceitar que o futebol é assim, o adversário também joga. Não fomos tão flexíveis e criativos no início. Ao intervalo tivemos de aceitar e tentámos encontrar soluções. Na segunda parte estivemos melhor e com o cartão vermelho o jogo ficou decidido.""O adversário tinha bolas longas e jogo de contacto, queríamos ganhar segundas bolas e estarmos preparados para isso, para apoiar também os defesas centrais. O Florentino é muito bom nisso, é disciplinado e assertivo. Foi importante e também por isso estivemos melhor na segunda parte"