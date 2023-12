Roger Schmidt volta a não falar na conferência de imprensa

Após o empate (0-0) ante o Moreirense, o Benfica recusou-se a ir à sala de imprensa por não ter um tradutor à disposição. Roger Schmidt apenas prestou declarações na flash interview, em inglês, à Sport TV. Na antevisão a este encontro, ontem no Benfica Campus, o técnico ouviu a maioria das perguntas em português mas teve direito a tradução.Já no final do encontro com o Famalicão, que as águias venceram, por 2-0, o alemão não compareceu na conferência de imprensa.