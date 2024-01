Rollheiser despede-se de forma emotiva do Estudiantes: «Levar-vos-vei para sempre no coração»

View this post on Instagram A post shared by Benjami´n Rollheiser (@benjarollheiser)

Benjamin Rollheiser já está em Portugal para ser oficializado como reforço do Benfica, mas antes fez questão de deixar uma mensagem de gratidão ao Estudiantes, equipa que representou no último ano e meio e de onde dá o salto para o clube da Luz."Hoje, tenho de dizer adeus ao clube que me abriu as portas e me tratou como um membro da família Pincha. Gostaria de agradecer à minha família, amigos, colegas de equipa, equipa técnica e a todas as pessoas que fazem parte deste belo clube que me fez sentir em casa durante um ano e meio. Obrigado por me apoiarem e confiarem em mim, o afeto é mútuo. Levar-vos-ei para sempre no meu coração", escreveu o avançado que chegou ontem a Lisboa e já aproveitou para ver a nova equipa em ação, na vitória frente ao Boavista.Refira-se que a transferência de Rollheiser vai custar 9,5 milhões de euros aos cofres dos encarnados, por 90 por cento do passe. A oficialização está por horas.