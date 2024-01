Rollheiser mostra-se a treinar: reforço do Benfica trabalha no Seixal

Benjamín Rolheiser partilhou hoje, na redes sociais, as primeiras imagens a treinar pelo Benfica. O avançado argentino cumpriu o segundo dia de prepação sob as ordens de Roger Schmidt.O jogador contratado ao Estudiantes La Plata foi apresentado como reforço das águias - o terceiro no mercado de inverno - e foi integrado nos treinos na seguinda-feira.Segundo o treinador dos encarnados, Rollheiser, que antecipou a ida para o Benfica para substituir Gonçalo Guedes, está pronto para jogar. "O Marcos Leonardo, o Benjamín Rollheiser e o Álvaro Carreras estão prontos para ir a jogo", disse Schmidt, em conferência de imprensa de antevisão do duelo com o Estoril, a contar para a meia-final da Allianz Cup.