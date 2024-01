Rollheiser no aeroporto antes de embarcar para Portugal: «Obrigado às pessoas do Estudiantes»

Benjamín Rollheiser já está a caminho de Portugal para representar o Benfica. O jornalista Joaquin Tabares, do canal argentino 'TyCSports' partilhou uma fotografia nas redes sociais do extremo no aeroporto."Ao povo do Estudiantes, obrigado pelo carinho e respeito durante este ano e meio. Por isso estou feliz. Envio os meus cumprimentos a toda a gente", disse em declarações ao canal.