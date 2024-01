Rollheiser vai ser reforço do Benfica: os pormenores do acordo

Benjamín Rollheiser vai ser reforço do Benfica a partir da próxima temporada, comoadiantou já este domingo. Ao que foi possível apurar, de acordo com informação da imprensa argentina, a SAD liderada por Rui Costa desembolsará 9 milhões de euros por 90 por cento do passe.O jogador, de 23 anos, assinará pelos encarnados um contrato válido por cinco temporadas, ou seja, até 2029. O avançado apenas se apresentará no Benfica no próximo verão. Até lá, vai continuar a representar o Estudiantes La Plata, pelo qual marcou 12 golos e fez 7 assistências em 57 jogos.adiantou na edição de 1 de dezembro passado que o avançado argentino estava a ser observado pelos encarnados. Dias antes, o empresário de 'Ben 10', Eugenio López reunira-se com a direção do Estudiantes, para perceber os planos do clube. O dossiê ficou congelada até à final da Taça da Argentina, que o emblema de La Plata venceu, mas depois avançou em força e o Benfica antecipou-se à concorrência, garantindo reforço para a próxima temporada.