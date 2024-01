Rollheiser volta a ser companheiro de antigo médio do Benfica

Enzo Pérez vai regressar ao Estudiantes la Plata, clube que representou antes de ser contratado pelo Benfica, em 2011. O médio, de 37 anos, já chegou a um acordo verbal com o emblema de Buenos Aires e volta a ser companheiro de equipa de Benjamín Rollheiser, avançado que será reforço dos encarnados a partir da próxima temporada.Fazer regressar o internacional argentino era um sonho antigo do Estudiantes. Ora, Enzo Pérez terminou contrato com o River Plate, que representou desde 2017, depois de ter saído do Valencia e voltado ao seu país.Sendo jogador livre, o experiente futebolista chegou a acordo com o Estudiantes, onde irá reencontrar o futuro jogador do Benfica, por quem a SAD presidida por Rui Costa desembolsa 90 milhões de euros por 90 por cento do passe. Rollheiser será jogador dos encarnados a partir de 2024/25, assinando por cinco temporadas.Pelo Benfica, Enzo Pérez fez 117 jogos e marcou 10 golos, conquistando todas as provas nacionais: duas ligas, duas Taças de Portugal, um Supertaça e uma Taça da Liga. No River Plate, chegou a ser companheiro de equipa de Rollheiser.