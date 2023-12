Rosario Central conquista troféu e Di María reage: «Vamos, campeões!»

O Rosario Central conquistou, esta madrugada, a Taça da Liga Profissional de 2023 ao bater, na final disputada em Santiago del Estero, o Platense por 1-0.O único golo da partida foi apontado ainda na 1.ª parte (40') pelo avançado Maxi Lovera, que deu ao emblema argentino o 12.º título da história.Di María, que já terá acordo verbal para regressar ao Rosario Central em junho do próximo ano, recorreu às redes sociais para parabenizar a equipa pelo feito. "Parabéns a todos os jogadores, equipa técnica e dirigentes por este maravilhoso título. Vamos Central! Campeões!", escreveu o extremo do Benfica numa 'story' do Instagram.Refira-se que na próxima sexta-feira o Rosario Central vai defrontar o River Plate no Troféu dos Campeões.