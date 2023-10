Rosario Central revela conversa com Di María: «Estamos a preparar o clube para ele»

O Rosario Central, pela voz do seu diretor desportivo, garantiu que já falou com Angel di María quanto a um possível regresso, no próximo verão, do internacional argentino ao clube que o formou. O avançado tem contrato com o Benfica até junho de 2024, o que significa que será um jogador livre no final da presente temporada. E o emblema de Rosario está atento."Estamos a preparar o clube para que uma referência desta nossa instituição se sinta novamente cómodo na sua casa, com possibilidade de jogar", afirmou Federico Lussenhoff ao 'Cadena 3 Rosario'. Como Record deu conta em setembro , Di María está longe de decidir o futuro. O campeão do Mundo, de 35 anos, tem um plano, que passa por regressar ao Rosario em 2024, depois da participação na Copa América, mas Rui Costa pretende mantê-lo para lá de 30 de junho do próximo ano. A revelação foi feita numa entrevista à BTV. "O Di María assinou por uma época, mas vamos ver. Vou tentar e tenho esperança de convencê-lo a algo mais", deixou escapar então o presidente dos encarnados.