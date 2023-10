Rúben Dias e a ambição no Benfica B: «Pensas que estás a falar com quem? Vou para a equipa principal, amigo»

Rúben Dias recordou no podcast '1 para 1', de Pedro Pinto, os tempos em que jogava na equipa B do Benfica e a ambição que tinha de subir à equipa principal. O defesa do Manchester City nunca duvidou que aquela seria uma "parede" de ia "mandar abaixo"."Um treinador, com o qual me dou bem, perguntou-me quando estava na equipa B: 'então Rúben, como é no próximo ano? Quais são as tuas expectativas? Tens alguns clubes em mente para o caso disto aqui não correr bem e eles não contarem contigo na equipa principal?' Foi a primeira vez que fui confrontado com isso. Embora soubesse que tinha de tomar decisões, a minha convicção era tão cega que nunca tinha pensado em ir para onde quer que fosse. Só pensava em ficar onde estava e seguir em frente", contou o internacional português.O central recordou depois o que pensou quando foi confrontado pelo treinador (que não disse o nome) com a hipótese de sair do clube. "Ouvi, mas disse para mim 'pensas que estás a falar com quem? Vou para a equipa principal, amigo'. Foi a primeira vez que realmente me apercebi do quão convicto estava na intenção de ir para a equipa principal. Se tivesse de esperar na B ficaria ali, mas mais tarde ou mais cedo... Era uma parede que queria mandar abaixo."Rúben Dias estrou-se pela equipa principal do Benfica pela mão de Rui Vitória, a 16 de setembro de 2017 num jogo com o Boavista.