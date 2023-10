Rúben Dias e a formação do Benfica: «Temos orgulho em ver que da nossa casa continua a sair talento»

Rúben Dias não esquece de onde veio e olha com orgulho para a formação do Benfica. O defesa do Manchester City vê com agrado o facto de continuarem a sair do Seixal jogadores com muito talento."Acho que o clube vai acabar sempre por ter a capacidade de continuar a formar, pela estrutura de formação e pela prospeção que tem. Porque depois é muito o trabalho de cada um e o facto de ter ou não a capacidade de usar as infraestruturas que existem para perseguir o sonho. Somos um 'produto' individual, mas nenhum de nós se esquece de onde veio. Temos orgulho em ver que da nossa casa continua a sair talento e que o jogador português continua a ser valorizado", explicou o internacional português no podcast '1 para 1', de Pedro Pinto."Ao final do dia, gostamos todos que na Seleção estejam jogadores portugueses de top, que jogam em equipas de top. Seja em que clube for. Gostamos que a cada um destes jogadores as coisas corram bem. Somos adversários mas somos todos portugueses", frisou.Ainda sobre a Seleção Rúben Dias não esconde a ambição de continuar a vestir a camisola das quinas e de conquistar um grande título. "Quero muito fazer mais 50 jogos, pelo menos, e quero muito ganhar um títuloimportante pelo meu país", acrescentou o jogador, que cumpriu recentemente a 50.ª internacionalização. "Quando terminarmos a carreira, tudo o que fizermos pelos nossos clubes será sempre extraordinário e serão memórias que não vamos esquecer. Mas o pouco que consigamos fazer pelo nosso país será é eterno."