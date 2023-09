Rui Costa: «A diferença de salário que Ramos teria no Benfica e no PSG é abismal»

Rui Costa foi um dos convidados desta sexta-feira do Thinking Football Summit. Além de abordar os objetivos do Benfica para esta temporada, o presidente dos encarnados falou da saída de Gonçalo Ramos da Luz, da formação das águias e de outros temas que marcam a atualidade."Como se gere a saída de? Com desagrado, porque vivemos num país como este, em que os clubes não podem sobreviver sem vendas. O que procurámos com esta venda foi proteger o resto do grupo. Havia vontade explícita do Gonçalo, não no facto de não considerar o Benfica o maior do mundo, mas porque em Portugal não temos as condições para pagar os mesmos salários. A diferença que o Gonçalo teria no Benfica no nosso teto salarial e o que pode ter no PSG é abismal. Da nossa parte, procuramos olhar do ponto de vista desportivo e financeira. Do ponto de vista financeiro não há clube que sobreviva sem vendas. A saída do Gonçalo permitiu ao Benfica manter muitos mais jogadores. Vemos a saída com desagrado mas sem grandes capacidades para fazer de forma inversa"."A renovação deera praticamente automática. Deu nas vistas na equipa principal e justificou sempre as apostas de Roger Shmidt. O João fez a parte final do campeonato ainda com contrato da equipa B e talvez tivesse sido o melhor. Ele nem quis saber do contrato mas quis saber do Benfica, quis saber de ser jogador do Benfica. Foi uma das renovações mais fáceis do clube"."Rivalidades haverá sempre em toda a parte do mundo. O que se pretende é que haja respeito. Desde que seja uma rivalidade responsável, a postura do Benfica será sempre essa"."Há sempre. Felizmente para nós o Benfica Campus tem dado sempre jogadores à equipa principal. Tivemos no ano passado 11 jogadores da formação a ser utilizados na primeira equipa. O objetivo é sempre ter 5 jogadores preparados durante uma época. João Neves, Florentino, Samuel Soares, António Silva, Morato, todos importantes no plantel e mais até no volume de jogadores, e a importância que lhes damos. A utilização dos jogadores tem sido cada vez maior e queremos dar isso ao Benfica"."O primeiro objetivo da formação é trazer jogadores e apontar aos objetivos da equipa. Obviamente no sentido que disse anteriormente do Gonçalo Ramos, importamo-nos com esse aspeto"."É grande, de grande qualidade, mas face aos tempos atuais e face ao que aprendemos na formação, com o trabalho feminino. Incluimos no Benfica Campus o futebol feminino e parece que falta sempre qualquer coisa. O objetivo é alargar o Seixal para dar cada vez mais opções e oportunidades".