Rui Costa a horas do jogo com o Inter: «Estou muito confiante»

Rui Costa reforçou esta terça-feira, a poucas horas do jogo com o Inter, o quão especial é voltar a Milão e mostrou-se "muito confiante" num bom resultado. O presidente das águias garantiu, contudo, que não é qualquer sentimento de vingança que move a equipa."O ano passado perdemos nos quartos de final e o Inter chegou à final. São jogos de Liga dos Campeões, são todos diferentes. Há cinco meses, foram os quartos-de-final, hoje é a fase de grupos... Perdemos o primeiro jogo do grupo e queremos fazer um bom resultado", disse.Rui Costa acredita que estão reunidas todas as condições para ser um grande espetáculo. "Estamos em Milão e vamos defrontar uma grande equipa. É a Liga dos Campeões, só posso esperar um fantástico ambiente", acrescentou.