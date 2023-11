Rui Costa abre portas do Benfica Campus a clubes como Liverpool, Inter Milão ou Ajax

Rui Costa e Declan Caddell

Rui Costa abriu as portas do Benfica Campus a clubes como Liverpool, Ajax, Inter Milão, Mónaco, Sevilha, Real Sociedad ou PSV. Vários representantes, entre os quais também jogadores, assistiram a uma palestra sobre os métodos de trabalho da formação encarnada.Declan Caddell, lenda do Crusaders da Irlanda do Norte, foi um dos futebolistas que conheceu os cantos à casa e ainda conseguiu uma fotografia com o Maestro. Para além do presidente das águias, também Pedro Mil-Homens, diretor-geral do Benfica Campus, esteve presente nesta iniciativa da Associação de Clubes Europeus (ECA). Diga-se que Rui Costa faz parte do novo Conselho da ECA.