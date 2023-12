Rui Costa aponta a "grandes conquistas" do Benfica em 2024

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Rui Costa espera "grandes conquistas" em 2024. Pelo menos, foi o que vincou o presidente das águias, numa mensagem enviada aos sócios do clube da Luz."Para ti, que fazes parte da nossa grande família Benfica, votos de um Natal especial, repleto de saúde e alegria. Que o ano de 2024 seja marcado por grandes conquistas, que nos tragam ainda mais orgulho e glória", pode ler-se no sms enviado pelo clube da Luz, assinado pelo presidente das águias, de 51 anos.Depois da conquista da Supertaça, os encarnados vão entrar em 2024 em quatro frentes, algo que só aconteceu uma vez, desde que foi criada a Taça da Liga, em 2008/09. Em 2017, com Rui Vitória ao comando, os encarnados também começaram o ano a lutar por quatro provas, depois de erguida a Supetraça. *