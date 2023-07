Rui Costa deixa aviso: «Ninguém pode descansar à sombra de louros passados»

Rui Costa aproveitou a viagem ao Algarve, onde o Benfica defronta amanhã o Al Nassr, para visitar a Casa do Benfica de Albufeira. No espaço, renovado, o Maestro tomou a palavra e aproveitou para deixar um aviso aos benfiquistas: "A conquista do 38 já pertence ao passado. Está no museu. Ninguém pode descansar à sombra de louros passados."O presidente dos encarnados frisou a sua posição mostrando-se contra "euforias e deslumbramentos". "Que ninguém se engane: vamos enfrentar uma época ainda mais desafiante do que a anterior. Vamos ter de superar muitas dificuldades para chegarmos aos nossos objetivos. Todo o apoio, crença e acreditar vão ser muito importantes. A conquista do 38 foi um grande orgulho para a nossa nação, mas já pertence ao passado – repito, já pertence ao passado -, está no museu. Agora, só nos interessa o que temos pela frente, as provas e os desafios a disputar nesta temporada. Sem euforias, sem deslumbramento e sem o convencimento de que vamos ter uma vida fácil e que as vitórias estão adquiridas. Bem antes pelo contrário", disse o dirigente.Rui Costa garante ainda que está a reforçar o plantel de forma "consciente e sustentada". "Temos muita ambição, queremos fazer ainda mais do que no ano passado e por isso estamos a criar condições para que tal seja possível, reforçando a equipa onde consideramos necessário e oportuno numa aposta consciente e sustentada. Repito: numa aposta consciente e sustentada. Vamos ter batalhar muito por cada 3 pontos, por cada vitória. Vamos ter de ser humildes e manter uma imensa ambição. No Benfica, queremos sempre mais e ninguém pode descansar à sombra de louros passados. Estrutura, jogadores e adeptos: temos de ter isso bem presente. É imprescindível começar a temporada com as mesmas ambições e sobretudo com o mesmo foco que nos levou ao 38. Só assim conseguiremos as alegrias que todos desejamos. Total foco no 39", terminou o presidente.Pouco depois, Rui Costa respondeu ainda a algumas perguntas dos jornalistas presentes, tendo começado por reforçar a ideia de que é preciso foco para conquistar o 39. "O 38 enche-nos de orgulho. Foi um título que demorou muito a chegar, mas que já está no museu e o nosso foco agora é no que temos pela frente, que são as várias competições que temos para disputar e essencialmente a busca pelo 39. É essa a mentalidade que temos de ter: entrar como fizemos no ano passado, focados no que temos pela frente e não no que conquistámos. Pelos nossos sócios, adeptos, estrututa, por mim mesmos e pelos jogadores", destacou Rui Costa, que colocou o Benfica no mesmo patamar de FC Porto e Sporting na luta pelo título esta época."O Benfica parte como campeão, mas isso não nos traz títulos, deu-nos um. Temos de entrar com a mesma ambição do ano passado, certos das dificuldades que vamos ter e certos que os nossos adversários têm as mesmas ambições e partimos todos com 0 pontos. Num campeonato que será de extraordinária dificuldade, temos de estar prontos para ele", afirmou.Questionado sobre reforços, Rui Costa preferiu não se alongar muito por entender que ainda muito vai acontecer até ao fecho do mercado. "O mercado está aberto até 31 de agosto. Há muita coisa que pode acontecer, por isso não me vou alongar muito sobre isso. O trabalho que temos feito tem sido bem ponderado e esclarecido entre a equipa técnica e o staff de futebol. Tudo o que acontecerá no plantel até 31 de agosto logo se vê. O foco é trabalhar com os que temos de trabalhar para apontar aos objetivos que temos", sustentou, deixando depois a garantia quando confrontado com uma eventual proposta por Gonçalo Ramos."É natural que os jogadores tenham propostas. Até este momento não há nada de concreto em cima da mesa que possa adiantar por qualquer jogador. Como vão ver a equipa estará no Algarve a partir de amanhã. O plantel está a ser formado na tentativa de o ser com poucas aquisições e poucas saídas, como temos planeado desde que acabou o campeonato. O mercado está aberto, mas há pouca disponibilidade da nossa parte", assegurou, sem se querer alongar quanto a Bento: "Não vou estar a falar de mercado. Os adeptos tem assistido às manobras de mercado do Benfica e tudo o que for para esclarecer farei no final."Rui Costa sublinhou ainda que "Rafa vai ficar". "Disse que ia falar com ele em Inglaterra, falo com ele como faço com todos os jogadores quase diariamente. Não é preciso reuniões de fundo para termos falado. Neste momento é jogador do Benfica", disse.O presidente do Benfica abordou ainda o encontro de amanhã com o Al Nassr, de Luís Castro e Cristiano Ronaldo, o primeiro deste estágio no Algarve. "O jogo oferece o mesmo que todos os amigáveis disputados até agora: preparar bem o campeonato. Há a particularidade de estar o Cristiano [Ronaldo] do outro lado e a particularidade de ser moda as equipa da Arábia Saudita. Mas o nosso foco será sempre o que temos de fazer dentro de campo, apontando ao que temos de fazer ao longo da temporada", concluiu.