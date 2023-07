Rui Costa, Di María, Otamendi e Jurasek já chegaram a Inglaterra

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Angel Di María, Nicolás Otamendi e David Jurasek chegaram há pouco a St George's Park, pouco depois das 21 horas, para se juntarem ao restante plantel do Benfica neste primeiro estágio de pré-temporada. Com os três jogadores chegou também Rui Costa, presidente do clube da Luz.