Rui Costa diz que "existirá sempre" rivalidade no futebol português: «O que se pretende é que haja respeito»

Rui Costa garante que, da parte do Benfica, os adeptos do futebol português irão ver sempre uma postura de respeito para com os adversários, qualquer que seja o nível de rivalidade. Sem se referir diretamente ao Sporting e ao FC Porto, o líder do clube da Luz vinca que todos podem contar sempre com uma postura pacifista enquanto estiver ao leme das águias."Rivalidades à parte, isso existirá sempre em qualquer parte do Mundo. Aquilo que se pretende é que ao mesmo tempo haja respeito. A rivalidade faz bem ao futebol, faz bem ao ambiente do futebol desde que seja saudável e que seja até em prol da melhoria do futebol. A minha postura será sempre essa, a postura do Benfica será sempre essa. Respeitar e dar-se ao respeito", explicou em entrevista à Liga TV.O presidente dos encarnados abordou ainda o modelo de governação dos encarnados e admitiu que existem sempre mudanças em curso. "Vai ser ajustado a duas situações: à realidade atual, isto tem que ir sempre alterando de forma a adaptarmo-nos aos tempos de hoje e, da mesma forma, ao que considero ser o meu modelo de trabalho e de funcionamento. Portanto vai sofrer algumas alterações mas isso faz parte de todas as mudanças e a única coisa que pretendo é que elas sejam sempre pautadas pela responsabilidade e pelo dinamismo que quero criar dentro do clube, sem grandes choques nem ondas, levando o Benfica à dimensão que entendo que deve estar."