Rui Costa diz que naming do Estádio da Luz pode estar para breve: «Temos boas oportunidades»

O naming do Estádio da Luz é um processo que está em discussão há longos anos e que ainda não está fechado, mas Rui Costa acredita que não deverá faltar muito tempo para ficar concluído."É um processo que está aberto há um longo período. Não temos o naming do estádio porque ainda não chegámos a esta junção entre a parte financeira e a parte de uma marca a que queremos estar ligados e que faça parte das nossas ideologias. É um processo aberto e acredito que não demore muito a estar fechado. Direi que continuamos a trabalhar nesse dossiê e estou otimista perante a possibilidade de ser encontrada a solução para o naming do estádio. Tem que coincidir a parte financeira com a marca, mas parece-me que temos boas oportunidades, que é um processo que não irá demorar muito tempo", apontou o presidente dos encarnados, que mostra ambição numa continua internacionalização da marca: "Temos parceiros internacionais de elevadíssimo renome, mas é uma busca insistente para chegar a parceiros internacionais. Agora, temos que ser realistas, vivemos um problema de não ter a mesma projeção que tem um campeonato inglês, espanhol, italiano e por aí fora. Temos que ter aqui uma ginástica diferente para chegar a esses parceiros que tanto ambicionamos."Rui Costa, que em 2021 assumiu a liderança dos encarnados, fez ainda um balanço destes primeiros anos e garante que, do ponto vista pessoal, pouca coisa mudou, apesar da menor disponibilidade para os que lhe são próximos. "É o mesmo Rui de sempre, com outras responsabilidades. É o mesmo pai, o mesmo filho, o mesmo marido, com uma ligeira diferenciação: menos tempo para a família. Agradeço-lhes por compreenderem a necessidade que tenho de estar mais ausente em prol daquilo que é a minha missão no Benfica. Não só compreendem como me dão todo o apoio e isso faz com que consiga ter a cabeça mais limpa para pensar naquilo que tenho de pensar para o Benfica", sustentou.